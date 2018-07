Interino se despede do cargo no Cruzeiro e critica atuação ruim em derrota

"O time não conseguiu, em momento algum, ficar com a bola. Sofreu a pressão do Coritiba nos momentos que poderia ter ficado um pouco mais com a bola para poder aliviar essa pressão. Tecnicamente a equipe não atuou bem no primeiro tempo. E teve um segundo tempo muito acidentado, com duas expulsões, que, logicamente, acabam tirando a condição mais adequada da equipe de tentar buscar o resultado", comentou. O lateral Lucas e do volante Lucas Romero receberam o vermelho.

Alçado ao posto de interino depois da demissão do técnico Deivid, Delamore volta ao posto de auxiliar e trabalhará diretamente com Paulo Bento. "Gostaria de ter terminado esse período com três vitórias. Tenho falado que o Cruzeiro está num processo de construção de equipe. Dentro desse processo, são quatro, cinco meses em que a equipe vai oscilar", avisou.