Interlagos tem ritmo 'incomum' de trabalho A rotina dos trabalhos na F-1 está bastante alterada em Interlagos em relação à maioria das corridas. Normalmente, às quartas-feiras tudo já está a postos para o primeiro dia oficial do GP, quinta, com a inspeção técnica dos carros. Mas neste GP do Brasil, em razão de a corrida de Austin ter sido domingo, as equipes ainda recebiam ontem seus equipamentos e o ritmo das atividades era impressionantemente elevado.