Interminável goleada Nem a goleada foi capaz de acordar os cartolas do sono profundo. No momento em que o mínimo a fazer seria iniciar um amplo debate sobre o futuro do futebol jogado no Brasil e pela seleção, a preocupação da CBF é preencher as vagas abertas depois do 7 a 1 alemão. O tempo passa e reforça a ideia de que a tragédia de Belo Horizonte foi apenas um acidente de percurso, não a implosão de um modelo que permeia o nosso futebol em todos os seus segmentos.