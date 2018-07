Internacional deve passar por forte reformulação

As cicatrizes da derrota histórica na semifinal do Mundial de Clubes diante do Mazembe, do Congo, vão demorar a desaparecer. Ontem o ambiente na concentração colorada em Abu Dabi era de muita tristeza. Rafael Sóbis, depois de assistir ao teipe da partida, culpou-se pelas oportunidades perdidas e teve de ser consolado no treinamento. E a direção do Internacional já começa a planejar uma reformulação profunda.

O técnico Celso Roth e o atacante Alecsandro deverão ser as primeiras vítimas do vexame de Abu Dabi. Embora a diretoria ainda não confirme, não há clima para a permanência do treinador, cujas alterações durante o jogo - tirou Sóbis e Tinga - e a insistência em manter um esquema de jogo que não funciona desde a saída de Taison foram muito contestados. Roth nem assistiu ao jogo da Internazionale ontem com os integrantes da diretoria e da comissão técnica.

Alecsandro vem sendo contestado frequentemente pela torcida. A atuação apática de anteontem da derrota por 2 a 0 para o Mezembe, praticamente selou sua saída: basta chegar uma proposta. A direção espera que o futebol árabe se interesse e negocia o retorno de Luis Fabiano, do Sevilla, ao futebol brasileiro.

Outros jogadores que entraram em campo contra o Mazembe também correm risco de sair. Renan e Índio encabeçam a lista. Guiñazu e Kléber podem jogar na Europa. O Inter enfrenta o Seongnam, sábado, na decisão do terceiro lugar do Mundial.