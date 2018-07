Internacional é derrotado pelo Santo André na Copa SP

O Inter já não tinha convencido na abertura do torneio, terça, quando venceu o Confiança-SE por 2 a 1, apenas. Nesta sexta-feira, a equipe gaúcha não conseguiu superar a defesa paulista no primeiro tempo, quando foi melhor, e acabou punida na segunda etapa.

O primeiro gol do jogo saiu aos três minutos, numa falha do time gaúcho. Thales recuou errado a bola para o goleiro Jandrei e a bola sobrou para Matheus marcar. Aos 12, Maurício foi expulso e deixou os paulistas com um a menos. Mesmo assim o Santo André fez o segundo, num golaço de Thiago. Ele avançou desde o meio-campo, passou por um zagueiro e encobriu o goleiro. No fim, Thales e Rodrigo Dourado, ambos do Inter, foram expulsos.

O Santo André lidera o Grupo G, com seis pontos. O Inter agora é apenas o terceiro colocado, atrás do Confiança, que chegou aos três pontos depois de vencer o Lemense por 4 a 3 no jogo preliminar em Leme.

Já o Cruzeiro fez a sua parte. Venceu o Mirassol por 5 a 1 em São José do Rio Preto. Lucas (duas vezes), João Paulo, Alisson e Lynneeker. Dácio marcou pelo time paulista. Pelo mesmo Grupo A, mais cedo, o ABC venceu o América-SP, dono da casa, por 4 a 2. O Cruzeiro, com seis pontos, lidera, seguido de ABC e Mirassol, que têm três.