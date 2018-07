Internacional goleia o Cruzeiro-RS e assume a 3ª posição no Gaúcho

O Internacional passou com facilidade pelo Cruzeiro-RS neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Superior durante toda a partida, goleou por 4 a 0 e assumiu a terceira colocação na tabela de classificação, com 11 pontos. O Juventude, com 100% de aproveitamento, lidera com 15. Os visitantes estão na lanterna com apenas um.

Apesar de dominar o primeiro tempo, o time colorado pecou nas finalizações e só conseguiu tirar o zero do placar nos acréscimos. Foram, pelo menos, três chances claras desperdiçadas. Na primeira, aos 16 minutos, Rodrigo Dourado fez fila pela esquerda, cruzou para o meio da área, Alisson Farias chutou e o zagueiro salvou em cima da linha.

No minuto seguinte, Artur cruzou fechado, a bola passou na frente do goleiro Andrey e sobrou nos pés de Aylon que, com o gol escancarado, livre, conseguiu chutar por cima. Aos 41, Anderson roubou a bola na ponta esquerda e arriscou chute cruzado. Andrey desviou e a bola tocou na trave. Cinco minutos depois, Anderson recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto oposto do goleiro para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Internacional viu o Cruzeiro buscar uma reação, mas o time visitante falhava no momento da finalização. Os anfitriões aproveitaram uma ide ao ataque aos 13 minutos e ampliaram o marcador. Anderson tocou para William na direita. O lateral cruzou e Aylon desviou de cabeça para as redes.

O Cruzeiro partiu para o tudo ou nada, levou um contra-ataque aos 23 minutos e viu o Internacional matar o jogo. Anderson encontrou Alisson Farias no lado esquerdo. O atacante avançou para o meio e bateu colocado no ângulo.

Com o adversário entregue, o Internacional transformou o resultado em goleada aos 29 minutos. Andrigo ganhou na dividida de André Ribeiro na meia-lua da área, passou por mais um zagueiro e bateu de esquerda para as redes.

O time colorado volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando receberá o Veranópolis, novamente no estádio Beira-Rio. No mesmo dia, o Cruzeiro visita o Glória, em Vacaria (RS).