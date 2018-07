Internado, Éder Jofre se emociona com apoio de fãs Internado desde a última quinta-feira, Éder Jofre revelou-se emocionado com o carinho que tem recebido no Brasil e no exterior. O ex-pugilista de 77 anos deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da Vila Mariana, em São Paulo, na última noite, depois de apresentar falhas de memória.