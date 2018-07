Internautas comemoram conquista do Mundial de Handebol feminino

SÃO PAULO - A conquista do primeiro Mundial de Handebol pela seleção brasileira feminina repercutiu nas redes sociais. O time comandado pelo técnico Morten Soubak derrotou as anfitriãs sérvias por 22 a 20 numa partida emocionante. O feito inédito ganhou destaque entre atletas de outras modalidades, como o ex-tenista Gustavo Kuerten, o jogador de futebol Alex, Sheilla, do vôlei, e Giovannoni, do basquete.

Alex ressaltou a importância da conquista. "Título q tem q ser mto comemorado! Parabéns ao time de handebol feminino do Brasil pela conquista! Campeãs mundiais", escreveu o jogador do Coritiba. Sheilla, além de parabenizar a seleção, colocou uma foto tirada da televisão.