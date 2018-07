Interventor assume Confederação de Desportos no Gelo O presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), Eric Maleson, foi afastado do cargo após acusação de desvio de verbas e gestão temerária, entre outras irregularidades. Decisão da última terça-feira do desembargador Ademir Paulo Pimentel, da 13ª Câmara Cível do Rio, determina que o interventor Emílio Strapasson assuma a presidência da CBDG pelo prazo de 180 dias. O período pode ser renovado por tempo indeterminado.