Invencibilidade de 24 jogos e confiança da torcida no Canindé

Embalada pelo acesso e o título da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda por uma vitória no "Jogo das faixas" contra o Corinthians, no meio de semana, a Portuguesa estreia hoje no Estadual contra o Paulista de Jundiaí, às 17 horas, no Canindé.

A torcida, sempre apaixonada, mas agora também orgulhosa de suas cores, conta com a sequência de uma fase vitoriosa que vem desde 16 de agosto do ano passado, quando o time perdeu para o Vila Nova-GO por 1 a 0, no Canindé, pela 17.ª rodada da Série B do Brasileiro. Desde então, são 21 jogos oficiais de invencibilidade e mais três amistosos.

Para o jogo de hoje, o técnico Jorginho terá duas ausências: o atacante Ananias, que retornou ao clube ontem, após negociação com o Bahia (o jogador foi um dos destaques da campanha no Brasileiro) e o volante Guilherme. Assim, o time deve ser o mesmo que começou o amistoso contra o Corinthians, com: Weverton; Luis Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Boquita, Léo Silva, Henrique e Edno; Vandinho e Rodriguinho.

Já o Paulista, que luta para retornar a uma competição nacional - o clube tem como objetivo maior uma vaga na Série D do Brasileiro - vem animado pelas contratações que fez para a disputa. O técnico Sérgio Baresi, ex-São Paulo, ganhou reforços de peso, como o volante Bruno Octávio, do Corinthians, o atacante Richelly, ex-Santo André, o goleiro Richard, do São Paulo, o atacante Ricardinho, ex-Palmeiras, e o meia Danilo Gomes, ex-Inter, que será o maestro do time.