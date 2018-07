Invencível no saibro, Nadal bate Federer

Diante de sua torcida, o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo a partir desta semana, conquistou ontem o título do Masters 1000 de Madri pela segunda vez ao derrotar o suíço Roger Federer, número 1, por 6/4 e 7/6 (7/5). Foi o primeiro duelo entre os dois maiores tenistas do mundo na atualidade.

O último encontro entre eles foi na final do ano passado, no mesmo torneio, com vantagem para o suíço. Agora, o espanhol deu o troco e conquistou o 18.º título em torneio de Masters 1000, um recorde que superou os 17 de Andre Agassi e os 16 do próprio Federer.

"Se não tenho o sonho de vencer este torneio, com este público incrível, não tenho sonho de mais nada", disse Nadal ao comentar a conquista.

O espanhol, que começou a partida sabendo que havia voltado ao segundo lugar no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), agora tem uma impressionante marca de 15 vitórias em quadras de saibro na temporada. "A temporada, até o momento, está sendo sensacional. Para mim, o mais importante é ganhar em Madri, em casa, e a posição no ranking vem como consequência de se estar jogando bem."

Federer e Nadal trocaram quebras de serviços até o espanhol conseguir a vantagem de 4 a 3 no primeiro set e manter a vantagem até o final (6 a 4).

No segundo, prevaleceu a quebra de serviço dos dois tenistas, mas Nadal levou a melhor no tie-break, em uma disputa muito equilibrada.

Feminino. A francesa Aravane Rezai surpreendeu a americana Venus Williams ontem e conquistou o título do Torneio de Madri. A tenista número 24 do mundo venceu a final por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h41min de partida.

Grande sensação do torneio, Rezai faturou o terceiro título WTA na carreira. A francesa de 23 anos vencera antes em Strasbourg e Bali no ano passado. Em Madri, Rezai eliminou as favoritas Justine Henin e Jelena Jankovic, ambas ex-números 1 do mundo. A francesa perdeu apenas um set na competição.

Com essa campanha no saibro espanhol, Rezai entrou em quadra sem mostrar nervosismo diante de Venus, que disputava a 70.ª final da carreira. A experiência da americana, porém, não resistiu ao bom momento da francesa. Sacando melhor, Rezai sempre esteve em vantagem no jogo e sacramentou a vitória.