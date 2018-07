Investidor já prevê prejuízo com Neymar

SÃO PAULO - Aos amigos, a mão estendida. Aos inimigos, o prejuízo. O Santos vai recomprar os 5% dos direitos econômicos de Neymar que haviam sido adquiridos pela Teisa, um grupo de investidores formado basicamente por conselheiros do clube. Enquanto isso, a DIS, que tem 40% dos direitos do craque, ficará de mãos abanando com o cancelamento da operação que levaria o atacante para o Real Madrid por 60 milhões (R$ 144,6 milhões) - a parte da empresa seria de 24 milhões (R$ 57,8 milhões).

O relacionamento entre a DIS e o presidente Luis Alvaro não era bom já há vários meses, principalmente por causa de divergências com relação a Ganso - que tem como procurador Thiago Ferro, um dos diretores da empresa. E a decisão santista de manter Neymar no elenco e correr o risco de vê-lo sair de graça em 2014 causou grande decepção no grupo.

"O Santos tomou a decisão e nos comunicou a respeito", disse Guilherme Miranda, outro diretor da empresa. "O melhor para nós seria receber o dinheiro, contávamos com isso. O jeito é tentar ver algo bom na situação, que é o fato de termos vários jogadores no Santos que poderão se valorizar jogando ao lado do Neymar e ganhando títulos."

O jeito de a DIS conseguir lucro em cima do investimento feito para comprar parte do craque é ele sair antes de 2014. E Miranda tem esperança de que isso ocorra. "Não sei se o Neymar vai ficar até a Copa, não. Quem garante que até lá não apareça um doido disposto a pagar uma fortuna que convença o Santos a vendê-lo?"

Ele não quis revelar o novo valor da multa rescisória. Uma fonte ouvida pelo Estado disse o seguinte: "É um valor que ninguém vai querer pagar. O Neymar pode até sair antes do fim do contrato, mas, se isso acontecer, será por um valor negociado abaixo da multa."

Na Espanha, o presidente do Real, Florentino Perez, ainda não digeriu o tombo que levou do Santos. Uma pessoa que estava ao seu lado quando Luís Álvaro ligou para o seu celular a fim de dizer que Neymar ficaria, relatou o seguinte a jornalistas espanhóis: "A conversa não durou nem dois minutos, e Florentino só soltou monossílabos. Ele ficou realmente muito irritado."

Outros dirigentes também ficaram indignados com o recuo santista. E a bronca se estende ao pai de Neymar. Dizem que, se a intenção era não fazer negócio, não deveriam ter autorizado que o médico do clube espanhol viesse ao Brasil para submeter o jogador aos exames exigidos pela Uefa (União Europeia de Futebol) nem permitir que os advogados se reunissem tantas vezes com os do clube e de Neymar para definir os detalhes da redação dos contratos.