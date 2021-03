Investigação aponta que Tiger Woods não desacelerou carro antes de acidente, diz site

Tiger Woods teria acelerado seu carro até pouco antes do acidente que sofreu e o deixou hospitalizado em 23 de fevereiro, perto da cidade de Ranchos Palos Verdes, no condado de Los Angeles. De acordo com o site TMZ, o golfista não diminuiu a velocidade quando saiu da estrada e seguiu acelerando.

O departamento de polícia responsável pela investigação informou ao site norte-americano que ainda busca evidências do acidente e informações na caixa preta da SUV que Woods dirigia. No entanto, até o momento, tudo indica que o golfista não tomou nenhuma ação para evitar o acidente após perder o controle do carro.

Leia Também Tiger Woods deixa hospital e terminará recuperação em sua casa na Flórida

Com a análise de câmeras de vídeo que gravaram o trajeto do veículo, foi possível ver que Woods estava dirigindo em velocidade normal. No entanto, houve uma aceleração súbita e o carro estava em alta velocidade quando perdeu o limite e saiu da pista. Seu automóvel se chocou com o canteiro central da via, atravessou duas vias na contra-mão e capotou algumas vezes.

O departamento policial também afirmou não haver evidências de que Woods tivesse consumido álcool, embora um exame de sangue não tivesse sido feito. Após o acidente, o golfista disse que não se lembrava do momento.

Woods ficou no hospital até 16 de março. O astro do golfe precisou passar por uma cirurgia por conta de fraturas na perna e nos ossos do pé. Na operação, foi inserida uma haste na tíbia para a estabilização das fraturas no mesmo osso e na fíbula. Agora, o golfista se recupera em casa, na Flórida.