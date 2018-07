Investigado, Diack renuncia também à presidência de Fundação da IAAF

"A IAAF confirma que nesta noite recebeu uma carta de Lamine Diack renunciando à sua posição como presidente da Fundação Atlética Internacional. Essa informação foi passada ao presidente honorário da IAF, o príncipe Albert II de Monaco", reportou a IAAF, explicando que um substituto será apontado no futuro.

Também nesta terça-feira, mais cedo, o Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou a suspensão provisória do senegalês do seu corpo de membros honorários. Ele sofre investigação criminal por corrupção e lavagem de dinheiro. Diack deixou a presidência da IAAF em agosto deste ano, após ocupar o cargo pelos últimos 16 anos - o britânico Sebastian Coe venceu as últimas eleições.

Diack havia se mantido, entretanto, como presidente da IAF, que tem como missão "assistir à IAAF e suas afiliadas na perpetuação do desenvolvimento e promoção do atletismo ao redor do mundo". O órgão apoia diversos programas e projetos educacionais, científicos, técnicos e sociais.