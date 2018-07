Investimento sobe este ano para R$ 10 mi

A CBJ apresentou ontem, no Rio, o planejamento técnico para o próximo ciclo olímpico. O objetivo é que, tal como em Londres, o esporte seja o carro-chefe do Brasil nos Jogos do Rio, em 2016. Desde segunda-feira, os 43 atletas (23 homens e 20 mulheres) convocados para a seleção brasileira de judô estão treinando no Centro de Treinamento Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. Entre eles, os medalhistas em 2012 Sarah, Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e Rafael Silva.

O coordenador técnico da CBJ, Ney Wilson, também anunciou a contratação da treinadora japonesa Yuko Fujii, que trabalhou com a equipe britânica em Londres. Ela vai "rodar" federações e clubes do País para identificar novos talentos. Fujii vai treinar homens e mulheres. Ela não será uma substituta da técnica Rosicleia Campos, da equipe feminina, que está grávida e terá de se licenciar em breve.

Entre 7 e 17 de março, São Paulo vai receber um treinamento internacional que vai contar com as seleções de Holanda, Alemanha e França.

A comissão técnica da CBJ, que antes contava com integrantes fixos e freelancers, que eram pagos pelas competições trabalhadas, agora contará com equipe efetiva. Em 2013, 16 membros; no início de 2014 serão 25.