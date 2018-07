Invicta e confiante, Ronda Rousey se prepara para enfrentar Liz Carmouche

Formada no judô desde os 11 anos, Ronda Jean Rousey já conquistou medalha de prata no Mundial de 2007, foi bronze na Olimpíada de Pequim em 2008 e ergueu o ouro nos Jogos Pan-Americanos no Brasil, realizados do Rio também em 2007. Ou seja, motivos de sobra para orgulhar qualquer mãe, principalmente uma mãe judoca como a dela.

A vontade de fazer história e superar obstáculos a fizeram ganhar espaço em um ambiente ainda totalmente dominado por homens: o UFC. Seu cartel é de fazer inveja a muito marmanjo - Ronda ganhou as seis lutas que fez até hoje com chave de braço,e dobrou a resistência de Dana White, presidente do maior evento de MMA no mundo, que dizia não pensar ser possível abrir uma categoria apenas com mulheres.

Pois não só uma categoria foi aberta - a dos pesos-galo feminina -, como será de Ronda Rousey e de Liz Carmouche a responsabilidade de liderar, amanhã, o UFC 157, nos Estados Unidos. Esta será a primeira vez que duas mulheres se enfrentarão no evento que existe desde 1993.

