Invicta, Ponte ganha mais uma A Ponte Preta fez mais uma vítima no Estádio Moisés Lucarelli. Ontem à noite, o time campineiro derrotou o Atlético Sorocaba por 2 a 1, manteve a invencibilidade de sete meses dentro de casa, igualou o recorde sem derrotas no Estadual e manteve a perseguição ao São Paulo pela liderança. A Ponte Preta chegou aos mesmos 26 pontos do Tricolor, mas está em segundo no saldo de gols: 11 a 7. O Atlético Sorocaba, com nove pontos, luta contra o rebaixamento.