Invictas há 37 jogos, Talita e Larissa ganham 6º título

Na final, a prova do bom momento de Talita/Larissa: tranquilos 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17 sobre as também concorrentes à classificação olímpica Ágatha/Bárbara Seixas. Na decisão do terceiro lugar, deu Juliana/Maria Elisa contra Fernanda Berti/Taiana.

Desde que a dupla foi formada, Talita e Larissa já ganharam três etapas de Grand Slam do Circuito Mundial (Áustria, Polônia e Barueri), além das três primeiras etapas do Circuito Brasileiro 2014/2015 (Vitória, Niterói e Campinas). Ágatha/Bárbara Seixas e Juliana/Maria Elisa dividem o segundo lugar da competição nacional.

MASCULINO

A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) divulgou que Pedro Solberg jogaria em Campinas com Evandro, mas o filho da ex-jogadora Isabel ainda disputou mais um torneio ao lado de Álvaro Filho. Na despedida, o segundo título da parceria, que venceu a final em Campinas contra os veteranos Bruno e Hevaldo.

A decisão do terceiro lugar não aconteceu e Alison e Bruno Schmidt foram beneficiados por uma lesão de Ricardo, que não conseguiu entrar em quadra com seu parceiro Emanuel. Apesar do bronze, Alison/Bruno seguem atrás dos veteranos Ricardo/Emanuel na corrida pelo título nacional.

A partir da etapa de São José (SC), de 14 a 16 de novembro, Pedro Solberg passa a jogar com Evandro, enquanto Álvaro Filho se junta ao ex-parceiro de Evandro, Vitor Felipe. As mudanças acontecem para que a dupla de cariocas treine no Rio e a de paraibanos possa morar em João Pessoa. O mesmo motivo uniu os capixabas Bruno e Alison.