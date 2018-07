Invicto, Botafogo terá retorno de Neilton contra o Cabofriense em São Januário

Na sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Ricardo Gomes garantiu que um jogador experiente será contratado dentro de duas semanas para dividir a responsabilidade com os jovens atacantes Luís Henrique e Ribamar. De acordo com o treinador, pelo menos mais dois reforços devem chegar para fechar o elenco para o Campeonato Carioca. A ideia é que seja um centroavante e um lateral-esquerdo.

O treinador também recebeu outra boa notícia e confirmou o retorno de Neilton. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e deve estrear na temporada neste domingo. O atacante ficará no banco de reservas, mas deve entrar em campo ao longo da partida. "Ele começa no banco. Na minha cabeça, joga no máximo meia hora para não correr risco", explicou Ricardo Gomes.

Durante o treino em General Severiano, Ricardo Gomes não fez mistério e confirmou a escalação da equipe com três volantes no jogo. No coletivo realizado na sexta-feira, Airton foi mantido no lugar de Lizio, que, por ordem da comissão técnica, terá que trabalhar o condicionamento físico e ganhar mais força e massa muscular para reconquistar seu lugar como titular da equipe.

Na Cabofriense, a novidade no time pode ficar por conta do volante Andreazzi. Depois de sofrer uma lesão, ser afastado do Botafogo, depois emprestado ao Boavista, retornar ao Botafogo e, antes mesmo de estrear, acertar com a Cabofriense, o nome de Andreazzi foi finalmente publicado no BID da CBF na última terça-feira. Com a liberação do rival alvinegro, resta ao técnico Eduardo Húngaro a decisão de relacionar o jogador.