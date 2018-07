Invicto e 100% no Carioca, Vasco enfrenta o Volta Redonda

Líder do Grupo A, com 6 pontos, o Vasco venceu os dois primeiros jogos e chega na terceira rodada do Campeonato Carioca para manter o bom retrospecto. O adversário também vive boa fase e está na vice-liderança do Grupo B, com 4 pontos.

Sem problemas para montar a equipe, o técnico Jorginho deve manter o mesmo time das duas primeiras rodadas, com uma exceção. Contratado no início do ano graças ao bom desempenho no Paysandu, o lateral-direito Yago Pikachu tem recebido elogios do treinador e pode ganhar a vaga de Matheus Pet no meio de campo. Nos dois primeiros jogos da temporada, o jogador entrou no decorrer dos confrontos e elevou o nível ofensivo.

Apesar de não ser um confronto decisivo, Jorginho optou por um treinamento fechado durante a semana e não quis dar detalhes sobre o trabalho. Titular no fim de 2015, o volante Diguinho segue fora da equipe por ainda não ter condições ideais de jogo.

Nesta terça-feira, na última atividade antes do jogo, um fato chamou a atenção. O novo xodó da torcida, Nenê, filmava com o celular o treinamento, quando foi surpreendido pelo treinador, que pegou o aparelho e guardou. A justificativa foi que o ambiente de trabalho não tolera esse tipo de comportamento.

Também invicto no Campeonato Carioca, o Volta Redonda não terá novidades para enfrentar o Vasco. O lateral-esquerdo Cristiano cumpriu suspensão automática no último jogo e está à disposição, mas ficará apenas no banco de reservas.