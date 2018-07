Invicto há 12 jogos, Vasco encerra primeira fase do Carioca contra o Bonsucesso

Além da boa fase e do alívio após o tumultuado ano de 2015, a equipe tem à frente um adversário muito fragilizado. O Bonsucesso ainda não pontuou na competição - dificilmente o fará - e ocupa a última colocação da tabela no Grupo B.

O clube de São Januário, liderado pelo técnico Jorginho, não perde há 12 partidas. A ideia inicial era levar todos os titulares a campo para última rodada, mas, visando a Taça Guanabara, o treinador recuou e poupará alguns jogadores. O zagueiro Luan e o meia Andrezinho, que sentiram incômodos físicos durante a semana, vão ficar de fora para se recuperarem.

Além deles, o atacante Riascos segue tratando um estiramento na coxa direita e está fora. Com isso, Jorginho mudará o esquema tático. Para a defesa, escalará Jomar. Eder Luis e Thalles devem se juntar ao camisa 10 Nenê no meio e auxiliar na chegada ao ataque. Thalles será o centroavante. A formação sai do tradicional 4-4-2 para o 4-2-3-1.

Outra boa notícia para o time de São Cristóvão foram as renovações de contrato, confirmadas nesta semana, do goleiro Martín Silva, até o fim de 2019, e do lateral Julio Cesar, até o fim de 2017.

Para o Bonsucesso, a partida significa uma despedida sem brilho da primeira fase do Carioca. Com uma equipe inexperiente, o tradicional clube do subúrbio não conseguiu marcar nenhum ponto nas oito rodadas da competição e ainda tem dois pontos negativos por escalações irregulares.