Invicto no Brinco, Guarani recebe o XV

Com uma campanha surpreendente, o Guarani vai em busca da sua quinta vitória consecutiva para se manter no G-4. O time recebe o desesperado XV de Piracicaba, às 21 horas, no Brinco de Ouro, para continuar com a invencibilidade em casa. A equipe de Campinas vem de quatro vitórias seguidas e tem 100% de aproveitamento em casa, também com quatro vitórias.

Na última rodada, venceu o Comercial por 2 a 0, em Ribeirão Preto, e chegou aos 19 pontos, se firmando de vez no grupo dos quatro primeiros. Já o time de Piracicaba perdeu os três últimos jogos e está na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

No início do Paulista, Osvaldo Alvarez avisou que o primeiro objetivo do Guarani, promovido da Série A2, era terminar entre os oito melhores. Vadão ainda não sabe se poderá utilizar o volante Fábio Bahia, com dores musculares. Bruno Neves pode entrar. Uma mudança certa na equipe é a entrada Bruno Peres na lateral-direita no lugar do criticado Oziel, suspenso.

Mesmo ciente do bom momento do Guarani, Estevam Soares, que assumiu o comando do XV recentemente com a missão de tirá-lo das últimas posições, garante que seu time vai surpreender. E na briga para escapar das últimas colocações do Estadual, a Catanduvense (16.º) recebe o Guaratinguetá (19.º).