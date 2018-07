Invictos, Vasco e Botafogo duelam pela melhor campanha no Carioca

A campanha vascaína é quase perfeita, com cinco vitórias e um empate, 16 pontos e liderança do Grupo A. Já o Botafogo é o único time com 100% de aproveitamento, com 18 pontos, no topo do Grupo B e embalado pela boa vitória durante a semana no clássico com o Fluminense por 2 a 0.

A novidade no Vasco, campeão da última edição do Estadual, é o retorno do meia Nenê. Principal jogador do time, o experiente atleta desfalcou a equipe na última rodada, no empate por 2 a 2 com o Friburguense, única partida que o clube não conseguiu sair com a vitória na temporada.

Andrezinho, Julio Cesar, Jorge Henrique e Marcelo Mattos, que foram poupados na última quinta-feira, também retornam ao time titular. O capitão Rodrigo está com uma luxação no ombro direito, mas o zagueiro ainda não está descartado do clássico. De modo surpreendente, o jogador participou do treinamento deste sábado. Caso não tenha condições de jogo, Rafael Vaz será titular na zaga vascaína.

Criticado por vencer, mas sem convencer, o Botafogo, finalmente, conseguiu agradar o seu torcedor na última rodada, no triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense. Mesmo assim, pode ter mudanças. Recuperado de lesão, o atacante Neilton, destaque na Série B do ano passado, treinou no lugar de Luís Henrique e pode ser a surpresa. O goleiro Jefferson, com virose, e o lateral-direito Luis Ricardo, com dores musculares, foram poupados durante a semana, mas estão confirmados no clássico.