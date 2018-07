Iphan embarga realização de corrida aérea no Rio

O embargo à continuidade dos preparativos para a corrida aérea estabelece a retirada dos tapumes metálicos que já começaram a ser montados, a apresentação formal de projeto do evento ao Iphan e a assinatura de termo de responsabilidade, por parte dos organizadores, com o objetivo de manter a integridade do local.

Segundo nota oficial divulgada pelo instituto, "a medida foi necessária uma vez que os organizadores sequer comunicaram ao Iphan sobre a realização do evento, além de deixarem de tomar as medidas compatíveis com o que estabelece a legislação para aquela área".

O secretário de Turismo do município, Antonio Pedro Figueira de Mello, afirmou que será feita reunião nesta quarta-feira, entre a organização do evento e a superintendência do Iphan, para que os ajustes necessários sejam feitos e o evento possa ocorrer normalmente.