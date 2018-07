Iphan retira embargo e libera corrida aérea no Rio O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anulou nesta sexta-feira o embargo que tinha feito na última terça e liberou a realização da Red Bull Air Race, a corrida aérea, marcada para o dia 9 de maio, no Rio. Para tanto, os organizadores do evento atenderam as exigências do órgão.