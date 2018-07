Irã ficará em Guarulhos e treinará no CT do Corinthians GUARULHOS - O Comitê Executivo Paulista da Copa do Mundo de 2014 confirmou nesta sexta-feira que a seleção do Irã vai ficar em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante o Mundial do ano que vem. A seleção asiática, porém, irá treinar na capital, no centro de treinamento do Corinthians, na zona leste da cidade.