Irlanda vence Nova Zelândia e encerra jejum histórico de 111 anos no rúgbi

A seleção da Irlanda de rúgbi botou fim, neste sábado, a um jejum que já durava 111 anos. Em um amistoso realizado na cidade de Chicago, os irlandeses bateram a Nova Zelândia por 43 a 29, conquistando a primeira vitória sobre os All Blacks, em um duelo entre as duas seleções cujo retrospecto já contabilizava 29 partidas.

A vitória irlandesa no estádio Soldier Field também coloca fim a uma série de 18 vitórias consecutivas do time neozelandês. A quebra do jejum em Chicago remete a outro acontecimento da semana, mas no beisebol. Na ultima quarta-feira, o Cubs, da mesma cidade, venceu o Cleveland Indians e conquistou o título da World Series após 108 anos.

Na partida, os irlandeses saíram na frente muito bem no primeiro tempo e construíram uma confortável vantagem de 30 a 8 após 40 minutos. No entanto, os All Blacks diminuíram a desvantagem para quatro pontos quando o placar marcava 33 a 29. O try (jogada que vale mais pontos no rúgbi) decisivo foi marcado por Robbie Henshaw.