Irlandês confirma favoritismo e fatura 4º título mundial paralímpico no atletismo

A tarde deste domingo no Mundial Paralímpico de Londres teve como principal destaque o irlandês Jason Smyth. Considerado o atleta paralímpico mais rápido de todos os tempos, ele conquistou o ouro nos 100m T13 (baixa visão).

Smyth cruzou a linha de chegada com o tempo de 10s63, seguido pelo polonês Mateusz Michalski (10s95) e pelo australiano Chad Parris (10s65). A prova contou com os brasileiros Kesley Josué, que terminou em quinto lugar, e Rodrigo Araújo, eliminado após queimar a largada. Foi o quarto título mundial do irlandês, que correrá também a prova dos 200 metros nesta segunda-feira.

Outro destaque do dia foi o britânico Jonnie Peacock, que levantou os torcedores ao vencer os 100m T44 com o tempo de 10s75. A prata ficou com o alemão Johannes Floors, com 10s89, e o norte-americano Jarryd Wallace completou o pódio com o tempo de 10s95.

DESTAQUE BRASILEIRO

O melhor resultado entre os brasileiro na parte da tarde foi o de Ariosvaldo Silva, que terminou em quarto lugar nos 200m T53 (para cadeirantes). O ouro ficou com o canadense Brent Lakatos, com 25s29, mesma marca do tailandês Pongsakorn Payeo, que ficou com a prata após consulta no photo finish.

Mais cedo, Ricardo Costa conquistou a medalha de bronze para o Brasil no salto em distância, categoria T11 (para cegos). Ele conseguiu a marca de 6,21 metros e não repetiu o ouro alcançado nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016. Na prova, a medalha de ouro foi para o norte-americano Lex Gillete, que saltou a 6,27 metros. A prata ficou com o ucraniano Ruslan Katyshev (6,21m).