Irlandesa campeã olímpica de boxe defenderá título no Rio em 2016

Taylor, quatro vezes campeã mundial, conquistou a primeira medalha olímpica de ouro da Irlanda em 20 anos nos Jogos de Londres, em agosto, e se tornou uma das estrelas da Olimpíada ao assumir um papel de liderança na estreia do boxe feminino.

A ex-jogadora de futebol, de 26 anos, disse em agosto que sentiu que poderia continuar a lutar por mais 10 anos, mas que se ela se tornasse profissional, não teria direito a participar da Olimpíada de novo.

"Eu recebi algumas ofertas de contratos profissionais... de centenas e milhares", disse Taylor à rádio irlandesa Today FM.

"A questão com o boxe profissional é que você tem que ter o promotor certo e as lutas certas. É um negócio complicado e você não tem garantia de obter as melhores lutas."

"Apenas lutando boxe para o meu país e trazendo de volta medalhas, realmente não há nada melhor. Vou me manter amadora e defender meu título no Rio daqui a quatro anos."

(Reportagem de Padraic Halpin)