Irmã de Rafaela Silva, Raquel é campeã em Santiago

Com uma premiação de US$ 1 mil para o vencedor, o Open de Santiago chegou este ano à sua segunda edição e contou com poucos nomes de expressão. O Brasil levou três atletas, apenas, e teve desempenho 100%. Ainda foi campeão com Eric Takabatake, na categoria até 60kg, e Rafael Buzacarini, na até 100kg.

"Considero um título muito importante para mim, porque, desde a Universíade, não lutava internacionalmente. É bom para pegar ritmo, pois tenho duas competições bastante fortes na sequência e espero chegar preparado", disse Rafael Buzacarini, esperança da CBJ para a categoria até 100kg, na qual Renan Nunes e Luciano Corrêa foram mal no Mundial.