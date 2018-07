Irmão de Balotelli é preso após agredir dois policiais O nome Balotelli virou sinônimo de confusão no mundo da bola. Se Mario, do Manchester City, vive se envolvendo em encrencas, desta vez quem resolveu representar a família da maneira nada animadora foi seu irmão mais novo, Enoch Barwuah, que terá de enfrentar a Justiça em breve. De acordo com o Il Giornale, de Brescia, Enoch foi preso após agredir dois policiais em uma briga de rua na madrugada deste domingo. A confusão teria começado em uma casa noturna e ele, sem camisa e sapatos, não aceitou ser contido pelos policiais. Ainda danificou uma viatura.