Irmão de Jon Jones agradece apoio de veterano do Patriots

Recuperado de uma lesão no quadril que o deixou afastado dos gramados desde outubro do ano passado, Chandler Jones vai reforçar o sistema defensivo do New England Patriots, que enfrenta o Seattle Seahawks pelo Super Bowl XLIX no próximo domingo. Durante sua recuperação, o irmão mais novo do lutador Jon Jones recebeu um forte apoio de ninguém mais que Vince Wilfork, um dos principais jogadores defensivos da NFL e um dos mais experientes do elenco do Patriots.

O defensivo tackle Wilfork, que perdeu boa parte da temporada da temporada de 2013 por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles, acompanhou o drama de Chandler Jones de perto e serviu como uma espécie de "irmão mais velho" durante a recuperação do companheiro de equipe.

"Ele me ajudou a lidar com a lesão, com os estudos e conferia se eu estava me alimentando bem e fazendo as outras coisas da maneira correta para não adquirir hábitos ruins", disse o irmão mais novo de Jon Jones. "A melhor coisa que me aconteceu foi ter um companheiro de equipe como ele", completou.

Junto com o quarterback Tom Brady, o principal nome do time no setor ofensivo, Vince Wilfork é um dos remanescentes da última conquista do New England Patriots na NFL, em 2004. O linebacker Jamie Collins destaca a influência positiva que o colega tem no elenco.

"Vince é o grande nome entre os veteranos. Nós precisamos de cara como ele nos vestiário. Ele lidera os jogadores mais jovens e os ajuda a se esforçarem e terem sucesso como ele", afirmou.