Irmão de Jon Jones brilha na segunda rodada da NFL

A semana 2 da NFL foi marcada pela ausência de jogadores envolvidos com problemas domésticos, por um novo erro do brasileiro Cairo Santos defendendo o Kansas City Chiefs e por uma outra grave lesão do Quarterback do Washington Redskins, Robert Griffin III. Além disso, os 49ers perdem na estreia de seu novo estádio e o irmão de Jon Jones brilhou na vitória dos Patriots. Confira como foram os principais jogos.

Baltimore Ravens 26 x 6 Pittsburgh Steelers

Na primeira partida após a demissão de Ray Rice, por aparecer em um vídeo agredindo sua mulher, os Ravens não sentiram falta de sua principal arma no jogo terrestre e bateram os rivais Steelers, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. Destaque para o Quarterback Joe Flacco, que lançou para 166 jardas e conquistou 2 touchdowns. Bernard Pierce e Justin Forsset combinaram para 152 jardas corridas e, por enquanto, fizeram a torcida em Baltimore não sentir falta de Rice.

Denver Broncos 24 x 17 Kansas City Chiefs

Assim como ocorreu em sua estreia, o brasileiro Cairo Santos acertou um field goal e errou outro tentado na derrota dos Chiefs em Denver. Os donos da casa começaram a partida pegando fogo. Peyton Manning conectou o primeiro de seus três TDs com apenas três minutos. Mas o com um jogo sólido de Alex Smith (255 jardas, sem nenhuma interceptação), os visitantes pararam na linha de duas jardas, a quinze segundos do fim da partida, e não conseguiram ir para a prorrogação.

Washington Redskins 41 x 10 Jacksonville Jaguars

Os torcedores dos Redskins deixaram o FedEx Field com a cabeça inchada. Apesar da vitória acachapante sobre os Jaguars, o QB Robert Griffin III sofreu um entorse no tornozelo logo no começo do primeiro quarto e saiu o gramado no carro da maca. O reserva Kirk Cousins foi chamado pelo técnico Jay Gruden e não fez feio, terminando o confronto com 250 jardas e lançando para 2 TDs.

Ainda não foi informada a gravidade da lesão, mas o terceiranista pode ficar um longo período fora dos gramados. Em sua temporada de estreia, o camisa 10 rompeu dois ligamentos do joelho, e acabou tendo seu desenvolvimento atrapalhado no último ano.

New England Patriots 30 x 7 Minnesota Vikings

Com um touchdown em poucos minutos em campo, o running back Matt Asiata até deu esperanças para o fanático torcedor dos Vikings de que poderia substituir Adrian Petteson, retirado do jogo depois de ser detido por de bater em seu filho. Dali para frente o time de Boston tomou conta do jogo e não permitiu mais nenhuma pontuação do time de Minnesota.

Tom Brady (15 de 22 passes completos, 149 jardas e um TD para Julian Edelman) teve uma partida 'normal' e deixou o protagonismo dos Patriots para o defensive end Chandler Jones. O irmão do lutador do UFC, Jon Jones, bloqueou e retornou um field goal antes do intervalo.

San Francisco 49ers 20 x 28 Chicago Bears

Um último quarto para esquecer. Assim pode ser resumida a partida dos 49ers na inauguração do Levi's Stadium, que será palco do Super Bowl 50, em 2016. Depois de comandar as ações até a última parte do jogo, o QB Colin Kaepernick sofreu duas interceptações e permitiu a virada dos Bears.

Os visitantes marcaram 21 pontos no 4º período, com grande participação da dobradinha Jay Cutler e Brandon Marshall. O QB da equipe de Chicago acionou duas vezes o wide receiver e acabaram transformado uma desvantagem 13 pontos em uma vantagem de oito. Marshall terminou a partida com apenas 48 jardas, mas com 3 TDs na conta.

Indianapolis Colts 27 x 30 Philadelphia Eagles

O jogo de segunda-feira, entre os Colts e Eagles também teve uma virada incrível. "Dono" do jogo na primeira metade da partida, o QB Andrew Luck terminou o dia como vilão, ao ser interceptado pelos defensores da equipe de Filadélfia há cerca de três minutos para o final do jogo, que estava empatado.

Os Eagles não perderam a oportunidade e, depois de mais uma corrida da "formiga atômica" Darren Staples, que conseguiu o seu maior número de jardas na carreira, converteram os três pontos e acumulam a segunda vitória na temporada. Já os Colts seguem sem vencer e Andrew Luck, pela primeira vez na carreira, perdeu duas partidas consecutivas na NFL.

Quinta-feira

Baltimore Ravens 26 x 6 Pittsburgh Steelers

Domingo

Washington Redskins 41 x 10 Jacksonville Jaguars

Buffalo Bills 29 x 10 Miami Dolphins

Carolina Panthers 24 x 7 Detroit Lions

Cincinnati Bengals 24 x 10 Atlanta Falcons

Cleveland Browns 26 x 24 New Orleans Saints

New York Giants 14 x 25 Arizona Cardinals

New England Patriots 30 x 7 Minnesota Vikings

Denver Broncos 24 x 17 Kansas City Chiefs

Tennessee Titans 10 x 26 Dallas Cowboys

San Diego Chargers 30 x 21 Seattle Seahawks

St. Louis Rams 19 x 17 Tampa Bay Buccaneers

Green Bay Packers 31 x 24 New York Jets

Oakland Raiders 14 x 30 Houston Texans

Segunda-feira

Indianapolis Colts 27 x 30 Philadelphia Eagles