Irmão de Oswaldo de Oliveira acerta com o Remo e 'sobe de divisão' no Brasileiro

Irmão do também treinador Oswaldo de Oliveira, do Sport, Waldemar Lemos estava no Anápolis, time goiano que disputa a Série D do Brasileiro. Na longa carreira, já passou por times como Flamengo, Fluminense, Paulista, Joinville, Náutico, Cabofriense, Atlético Paranaense, Sport, ABC, Vila Nova e Boavista-RJ.

O novo treinador chega com a missão de apaziguar o clima do clube. O time paraense está no G4, a zona de classificação, do Grupo A, na quarta colocação com nove pontos, mas ainda não convenceu. Uma das principais críticas se dá pelo fato do Remo ainda não ter vencido como mandante. Foi um empate por 1 a 1 com o ABC, no estádio Mangueirão, em Belém, que precipitou a saída de Marcelo Veiga.

Antes de Waldemar Lemos, a diretoria remista foi atrás de nomes como Itamar Schülle, do Botafogo-PB, Flávio Araújo, do Cuiabá, e Moacir Júnior, do Tombense-MG, que não aceitaram por já estarem empregados.

Outro técnico procurado foi Lisca, mas a negociação não avançou por conta do alto valor de premiação em caso de acesso pedido pelo ex-treinador do Ceará. Além disso, ele está praticamente acertado com o Joinville, que está na zona de rebaixamento da Série B e demitiu Hemerson Maria após derrota em casa para o CRB por 3 a 1, na última terça-feira.