Irmãos Falcão confirmam que lutarão entre profissionais A estreia do boxe profissional, mas ainda "amador", será no Brasil e contará com os irmãos medalhistas olímpicos Yamagushi e Esquiva Falcão. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) anunciou que as primeiras lutas da APB (AIBA Pro Boxing) serão no Rio, em 10 de agosto.