Irmãos Falcão vão para o boxe profissional em 2013

SÃO PAULO - A Aiba (Associação Internacional de Boxe Amador) anunciou nesta sexta-feira que os irmãos Florentino Falcão, medalhistas dos Jogos de Londres, vão atuar no boxe profissional em 2013. Isso, porém, não os impedirá de seguir como concorrentes a disputar a Olimpíada do Rio, em 2016.

De acordo com a Aiba, Esquiva, medalhista de prata entre os médios em Londres, e seu irmão Yamaguchi, bronze entre os meio-pesados, assinaram contrato para competir no ano que vem no boxe profissional da entidade, chamado de World Series Boxing (WSB).

O formato, que vai estrear em 2013, reunirá atletas vindos do boxe amador, mas, por ter a chancela da Aiba, não os impedirá de continuar participando das competições olímpicas. Os dois brasileiros assinaram contrato para representar a equipe Mexico Guerreros.

O texto do site da Aiba enche a bola dos dois brasileiros, tratados como "dois talentos que têm todos os atributos para chegar ao nível top. Segundo a Aiba, ainda, "a entrada deles no ranking do WSB vai ajudá-los a elevar seus status e a projetá-los".