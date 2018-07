Irmãos franceses se destacam no Mundial de Atletismo

Renaud afirmou que não está pensando em marcas para a final. Quer garantir pela primeira vez o título mundial - em Daegu/11 e Berlim/09, ficou com o bronze. "O ouro é mais importante, porque já deixei escapar duas vezes. As marcas eu posso melhorar em qualquer competição", afirmou.

E como prova de que talento vem de família, o irmão mais novo de Renaud, Valentin, também vai à decisão. É a estreia do jovem Lavillenie, de 22 anos, que fez 5,55 m. "Foi bizarro ver minha foto no telão do estádio, mas eu não me senti pressionado, e isso foi muito, muito bom."

Dos três brasileiros na prova, Augusto Dutra, com 5,55 m, conseguiu a vaga à final em sua primeira grande competição internacional. Thiago Braz, campeão mundial juvenil, ficou muito perto de alcançar seu objetivo, que era passar à decisão - com 5,40 m, ele ficou em 14º, e 13 atletas se classificaram. João Gabriel Sousa, também estreante em Mundial, saltou só 5,25 m e ficou longe da classificação.

No decatlo, o recordista mundial e campeão olímpico da prova, Ashton Eaton, já começou liderando. Na metade inicial do primeiro dia de provas, o americano conseguiu 2.755 pontos. O atual campeão mundial, Trey Hardee, é o quinto, com 2.634.

Carlos Chinin, recordista sul-americano da prova, vem logo atrás, em sexto lugar. O melhor resultado do brasileiro dentre as três disputas realizadas foi nos 100 metros, em que ele conseguiu sua melhor marca pessoal (10s78). Ele foi bem no salto em distância, ficando a um centímetro do seu recorde no ano (7,35 m), mas não teve muita sorte no arremesso do peso. Ele ficou longe dos 15 metros, com 14,49 m.

A segunda metade do decatlo terá as provas do salto em altura e dos 400 metros, às 8h30 e às 12h30, respectivamente. No domingo, os decatletas finalizam a disputa com os 110 metros com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros.