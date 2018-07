Irmãos Klitschko ficam abalados com a morte de Frazier A morte do ex-pugilista Joe Frazier, na última segunda-feira, repercutiu por todo o mundo do boxe. Após Muhammad Ali, George Foreman, Manny Pacquiao e outros astros do esporte pronunciarem-se, foi a vez de os irmãos ucranianos Vitali e Wladimir Klitschko, donos de todos os cinturões dos pesos pesados atualmente, lamentarem o ocorrido.