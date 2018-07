Irmãos Klitschko prometem lutar contra Haye em 2011

Haye quer lutar tanto com Wladimir, que detém os cinturões da Federação Internacional de Boxe e da Organização Mundial de Boxe, quanto com Vitali, que é o irmão mais velho e campeão do Conselho Mundial de Boxe, antes de se aposentar em outubro.

"Nós prometemos que haverá uma luta contra Haye em 2011", disseram os irmãos Klitschko ao jornal alemão Bild. "Ele pode escolher com qual de nós ele quer entrar no ringue para perder o seu título mundial", completaram os ucranianos.