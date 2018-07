Irmãs Williams revelam desejo de jogar no Rio em 2016 Depois de terem conquistado a terceira medalha de ouro no torneio olímpico de duplas, em agosto, nos Jogos de Londres, as irmãs Williams avisam que vão tentar aumentar a coleção na Olimpíada do Rio. As duas tenistas norte-americanas já passaram dos 30 anos - Serena tem 31 e Venus está com 32 -, mas mostram disposição para continuar jogando até 2016.