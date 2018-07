Ironias do futebol

Não concordo com Jorginho. Ainda acredito que a dupla santista deveria ter feito parte do elenco no ano passado. Mas essa ironia do futebol, no mínimo, nos faz pensar. Todos nós brasileiros - com exceção de Dunga - queríamos os dois jovens na seleção. Eles não foram e o time ficou sem opções no banco quando se viu pela primeira vez em perigo, na derrota crucial para a Holanda. Poucos dias depois da eliminação, conversei longamente com Dunga por telefone. "Você colocaria um estagiário para escrever a primeira página do jornal?", perguntou-me. Foi sua tentativa de explicar por que não confiou nos dois.

Nos últimos dias, procurei falar novamente com o treinador gaúcho, há um ano desempregado, por opção. Sem êxito. Ele não apagou a decepção pela derrota na África e a mágoa pelas críticas. Não quis nem aproveitar a oportunidade para cutucar a imprensa após o fracasso do time na Argentina. Recusou algumas propostas, como a do São Paulo, mas diz a amigos ter o desejo de voltar ao futebol em breve, de preferência no exterior.

Jamais saberemos se Neymar e Ganso teriam mudado a história da equipe em 2010. Sabemos, no entanto, que os dois não foram capazes de levar o Brasil ao sucesso na Copa América. Por isso, eles não servem mais? Claro que não. Continuam sendo dois dos principais jogadores nos planos de Mano Menezes para a busca do título em 2014.

São jovens e vão amadurecer. Mas não podemos afirmar que atletas com dois títulos estaduais, um da Copa do Brasil e outro da Libertadores não têm nenhuma experiência. Devemos cobrá-los. Juntos, formam a espinha dorsal do Santos.

Às vezes, tenho a impressão de que nossos meninos carregam um excesso de confiança. Um lance me chamou a atenção contra o Paraguai. Era começo de jogo, e Robinho pôs Neymar na frente do gol. O atacante chutou para fora. Em seguida, sorriu tranquilamente e deu um abraço no ex-colega de Santos. Parecia conformado, despreocupado. Como quem pensa: "A qualquer momento o gol vai sair". E assim apostou a seleção brasileira. Até o apito final, depois de 120 minutos de futebol.

Não acho que somos tão bons como imaginamos - e como boa parte de nossos jogadores se imagina. Nem tão ruins como muitos pregaram nos últimos dias. Precisamos, primeiro, entender que nossa superioridade já não é tão evidente. E que raça, determinação, força de vontade, companheirismo e humildade são características fundamentais para um conjunto vitorioso, tenha ele craques ou não.

O Uruguai não tem, de jeito nenhum, elenco mais talentoso que o brasileiro. O time aposta no entrosamento, na forte marcação do meio-campo e da defesa, sob a liderança de Lugano, e na eficiência de seus atacantes, Forlán e Luis Suárez. Nunca relaxa ou se acomoda. Contra o limitado Peru, na semifinal, mostrou o mesmo empenho que no clássico com a Argentina. E, embora tivesse aberto 2 a 0 de vantagem no segundo tempo, não deixou de dar carrinhos, lutar pela bola e arriscar o pé em divididas. Algo não tão comum no Brasil.

O fiasco em quatro cobranças de pênalti foi incrivelmente marcante e acabou ofuscando um fato talvez ainda mais preocupante. Em quatro jogos contra adversários inferiores, o time venceu apenas um. E não convenceu em nenhuma partida. Não devemos crucificar Mano Menezes, competente treinador, mas precisamos repensar alguns conceitos, pôr os pés no chão. E olhar o Uruguai (um país tão menor, com uma seleção bem mais modesta) como bom exemplo.