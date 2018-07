Irritado, Felipão não explica lesão de Valdivia

Durante a semana, Felipão tentou minimizar a importância do clássico para o Palmeiras, mas perdeu a calma após a derrota de ontem, no Pacaembu. Irritado por causa da perguntas sobre Valdivia, o técnico usou palavrões para negar que o meia chileno deixou o campo machucado - Otávio Vilhena, médico do clube, havia dito que o jogador saiu porque estava "travado".

Veja também:

Na estreia do técnico Tite, Corinthians vence o rival Palmeiras no Pacaembu

BRASILEIRÃO - Resultados | Classificação

"(O médico) não confirmou (contusão) b... nenhuma, m... nenhuma. Ele (Valdivia) tem uma fibrose apenas. E eu só o tirei para evitar outro problema. Ele não tem nada", disse Felipão, que garantiu a presença do meia contra o Atlético-MG, em Minas, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. "Ele iniciou bem, depois segurou, então de que adiantava ficar em campo? Na quarta-feira ele vai estar em condições."

Visivelmente incomodado, Felipão se complicou ao explicar a real condição de Valdivia, que atuou durante os 90 minutos contra o Universitario de Sucre e ontem iniciou no banco. "Um pouco ele poderia jogar hoje (ontem). Não adianta querer que eu fale tudo, vou falar o que eu quero. Ele vai jogar de acordo com o departamento médico e com minhas necessidades." Em seguida, disse que não sabia explicar a recorrência da lesão do chileno. "A medicina vai ter que explicar, em dois ou três meses, até que acabe de vez o problema."

A vontade de Valdivia de jogar o clássico, admite Felipão, pesou para a sua entrada no segundo tempo. "Eu penso e valorizo este aspecto, ele quer jogar. Faz o que pode e o que não pode, e então entra um outro."

Segundo Otávio Vilhena, o principal motivo para a saída mais cedo de Valdivia foi a intenção de poupá-lo para o jogo de quarta-feira, na Arena do Jacaré, pela Sul-Americana.

Retornos importantes. Com o retorno de Gabriel Silva e o de Márcio Araújo, suspensos ontem, o Palmeiras terá seus titulares nas laterais para pegar o Atlético-MG pela Sul-Americana.

Já para o próximo jogo pelo Brasileiro, perde uma de suas armas mais importantes. Marcos Assunção tomou ontem o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Goiás, em Barueri, no próximo sábado.

Além de Valdivia, o departamento médico tem de lidar com outras dúvidas para os próximos duelos do Palmeiras. Pierre e Maurício Ramos, que chegaram a ser cogitados para pegar o Corinthians, se recuperam de lesão e têm chance de retornar no próximo jogo, contra o time mineiro.