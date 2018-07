Irritado, Flamengo fala em 'calar' chilenos

O técnico da Universidad de Chile, Gerardo Peluso, disse ao jornal La Cuarta que os atacantes Adriano e Vagner Love são gordos, formam o "Império do Colesterol" e que a zaga do Flamengo é um desastre. A provocação criou mal-estar e deixou o time rubro-negro revoltado, mas a melhor resposta, segundo os jogadores, será dada em campo hoje, às 22h15, em Santiago. Existe a ideia de colar essa reportagem com tais ironias na parede do vestiário do acanhado Estádio Santa Laura para motivar ainda mais os atletas cariocas.

O time chileno joga com a vantagem de perder por até um gol de diferença, desde que não leve mais de três gols, pois venceu a partida de ida, no Maracanã, por 3 a 2. Quem se classificar deve enfrentar o Chivas, do México, nas semifinais da Libertadores. "Eles (Adriano e Love) estão acima do peso e, quanto mais os colocarmos longe de nosso gol, mais fácil ficará", afirmou Pelusso.

O técnico do Flamengo, Rogério Lourenço, rebateu: "Ele (Pelusso) deveria falar sobre o time dele. Mas quem tem boca fala o que quer". Rogério corre risco de demissão em caso de eliminação hoje.

Adriano foi instruído a não rebater a provocação de Pelusso. Love disse que "eles estão com a vantagem e podem falar o que quiser". "Mas sabemos do que somos capazes."