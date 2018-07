Isaac Souza é 29º e fica fora das semifinais da plataforma de 10m no Mundial

O brasileiro Isaac Souza Filho encerrou precocemente, nesta sexta-feira, a sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria, ao ser eliminado ainda na primeira fase da disputa da prova da plataforma de 10 metros dos saltos ornamentais.

Isaac concluiu os seus sete saltos com um total de 348,90 pontos, resultado que o deixou na 29ª colocação entre os 42 participantes, sendo que apenas os 18 melhores avançavam às semifinais. "Eu estava bem tranquilo e confiante, mas chegou na hora, acho que estava um pouco relaxado. Poderia estar mais pressionado para acertas os saltos", disse.

O último classificado para a segunda fase foi o italiano Vladimir Barbu, que acumulou 404,95 pontos, sendo que o melhor desempenho das eliminatórias foi o do chinês Aisen Chen, campeão olímpico nos Jogos do Rio, com 553,50 pontos.

Já as semifinais foram lideradas pelo russo Aleksandr Bondar, com 509,10 pontos em seis saltos. A final da plataforma de 10 metros será disputada neste sábado, mesmo dia para o qual está agendada a disputa da prova mista de trampolim de 3 metros. O Brasil vai ser representado por Tammy Galera e Ian Matos.