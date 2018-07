Isabel Clark sofre queda e fica em 14º no snowboard

SOCHI - A brasileira Isabel Clark não conseguiu passar do 14º lugar na prova do snowboard cross, nos Jogos de Inverno de Sochi, neste domingo. Ela sofreu uma queda durante as eliminatórias e acabou sendo eliminada nas quartas de final. A medalha de ouro ficou com a checa Eva Samkova.

Isabel se destacou no início da prova ao ser a 12ª mais rápida na tomada de tempo. No entanto, acabou perdendo a concentração durante a disputa logo depois que a francesa Charlotte Bankes sofreu uma queda em sua frente. A brasileira escorregou e perdeu a chance de avançar à semifinal, o que teria acontecido caso tivesse mantido a 12ª posição.

"Foi uma pena ter caído, se não tivesse caído, eu estaria classificada para as semifinais. E ali foi um salto grande, uma aterrissagem dura e eu me desconcentrei um pouco, porque uma atleta caiu na minha frente", comentou a brasileira, à Sportv, logo após o seu salto.

Com o resultado, em sua terceira Olimpíada da carreira, Isabel acabou ficando aquém do 9º lugar conquistado nos Jogos de Turim, em 2006. A posição dentro do Top 10 foi o melhor resultado obtido por um brasileiro em uma Olimpíada de Inverno.