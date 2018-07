Isadora fica em último na patinação artística em Sochi

SOCHI - Isadora Williams realizou um sonho nesta quarta-feira, tornando-se a primeira brasileira a competir na patinação artística na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas mostrou nervosismo e cometeu alguns erros durante a sua apresentação, terminando em último lugar entre as 30 atletas que disputaram a prova individual feminina em Sochi.

Pela programação da prova individual, todas as 30 atletas competiram nesta quarta-feira, quando foi realizado o programa curto, com apresentações de 2 minutos e 30 segundos de duração, nas quais elas fizeram movimentos obrigatórios. Depois, as 24 melhores avançaram para o segundo dia de disputa, quando serão definidas as medalhistas olímpicas.

Nesta quinta-feira, portanto, acontecerá o programa longo, com até 4 minutos para cada atleta, em que a apresentação é livre e harmoniosa. Para definir as medalhistas, é feita a soma das duas notas das 24 patinadoras. A expectativa de Isadora era conseguir chegar ao segundo dia de disputa da prova em Sochi, mas ela acabou sendo eliminada precocemente.

A jovem patinadora brasileira, que completou 18 anos recentemente, mostrou claro nervosismo e cometeu alguns erros graves na apresentação desta quarta-feira, ao som de "Dark Eyes" (Devotchka). Assim, Isadora tirou nota 40.37, bem abaixo da penúltima colocada, a estoniana Elena Glebova, que fez 46.19 - a melhor do dia foi a sul-coreana Yuna Kim, com 74.92.