Isadora Williams conquista vaga em Sochi/2014 na patinação

NEBELHORN - Mesmo com uma queda na sua apresentação final, Isadora Williams fez história nesta sexta-feira. A brasileira radicada nos Estados Unidos terminou no 14º lugar o Troféu Nebelhorn, na Alemanha, e conquistou uma inédita vaga para o Brasil na patinação artística nos Jogos de Inverno de Sochi (Rússia), no ano que vem.

A jovem de 17 anos é filha de mãe brasileira, mas nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Atualmente reside na região de Washington e recentemente começou a receber o apoio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), entidade que passou por intervenção do COB. Isadora já havia ficado muito perto da vaga em Sochi no Mundial da modalidade, no primeiro semestre. Na ocasião, estavam em jogo 24 vagas na Olimpíada de Inverno e ela terminou na 25ª colocação.

Na repescagem, em Nebelhorn, lutava por uma das seis vagas colocadas em jogo. No programa curto, quinta, ela foi a última de 35 patinadoras a se apresentar e tirou nota 50.35, ficando no oitavo lugar, a terceira melhor entre as patinadoras que disputavam a vaga olímpica.

Nesta sexta, a apresentação não foi tão boa. Fez 79.73 pontos no programa longo, terminou em 14º, e acabou exatamente com a sexta vaga em jogo. A classificação, porém, pertence ao país, ainda que nada indique que Isadora possa dar lugar a outra patinadora depois do seu feito.

No masculino, Luiz Manella não foi bem na apresentação do programa curto desta sexta-feira e tem remotas chances de conquistar uma das seis vagas em disputa para Sochi. Na corrida por uma dessas vagas, ele é o 14º.