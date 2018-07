Isaquias é prata em etapa da Alemanha da Copa do Mundo de Canoagem

Foi mais um grande duelo entre o brasileiro e o alemão, que prometem brigar pelo ouro no Rio em 2016. Brendel é o mesmo canoista que "herdou" a medalha de ouro de Isaquias no Mundial do ano passado, em Moscou, quando o atleta do Brasil acabou virando sua canoa a dois metros para o fim da prova que liderava.

A prata deste sábado é mais um grande resultado para Isaquias, que nesta mesma prova foi bronze no Mundial de 2013 e prata na etapa da Itália da Copa do Mundo em 2014. Na decisão em Duisburg, ele cravou o tempo de 3min53s996, um pouco atrás de Brendel, que marcou 3min52s006.

Quem começou melhor na prova, aliás, foi justamente Isaquias, que liderou até a metade do percurso. Mas a partir daí, Brendel aumentou o ritmo, o brasileiro não conseguiu acompanhar e, assim, o ouro ficou com o alemão. A medalha de bronze foi para o canadense Mark Oldershaw.

PRATA ENTRE AS MULHERES - Se Isaquias foi bem, as mulheres também conquistaram um ótimo resultado neste domingo. Andrea Santos de Oliveira e Angela Aparecida Elias da Silva também faturaram a medalha de prata na prova de C2 200 metros. Elas ficaram atrás somente das canadenses Laurent e Katie Vicente.

Vale lembrar, no entanto, que as provas femininas com canoa (C) não fazem parte do programa olímpico. Por isso, Andrea Santos de Oliveira e Angela Aparecida Elias da Silva não terão a chance de repetir o bom resultado nesta prova nos Jogos Olímpicos do Rio.