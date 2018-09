Isaquias Queiroz derrota Sebastian Brendel no desafio 'Mano a Mano' de canoagem

O brasileiro Isaquias Queiroz e o alemão Sebastian Brendel voltaram a se enfrentar na Lagoa Rodrigo de Freitas, mesmo lugar onde duelaram pelos Jogos Rio 2016, com triunfo do atleta europeu. Neste domingo, no desafio Mano a Mano de Canoagem a vitória foi de Isaquias. Ele completou a prova de C1 500 metros com o tempo de 1min56s640.

"É uma sensação muito boa poder participar deste evento. É um evento que acaba atraindo mais o público e o público pode presenciar mais a canoagem de perto. Então, foi muito legal poder estar remando e ganhar para o Brasil. Eu queria agradecer a torcida por esse apoio todo", disse Isaquias.

Isaquias abriu boa vantagem logo no início. O vento e as ondas da Lagoa Rodrigo de Freitas atrapalharam um pouco o desempenho dos atletas. Brendel chegou a diminuir a vantagem, mas Isaquias conseguiu manter a ponta.

O polonês Wictor Glazunow ficou com o bronze e o colombiano Daniel Cipagauta terminou em quarto lugar.

"O brasileiro pode esperar uma grande disputa entre eu e Brendel em Tóquio 2020. Mas tenho que treinar muito, porque esse cara é diferenciado", disse Isaquias que colocou o nome do alemão no filho.

No Mundial disputado no mês passado em Portugal, Isaquias derrotou Brendel. O brasileiro três medalhas olímpicas e dez em mundiais. Brendel conquistou 18 medalhas em torneios mundiais, três em Jogos Olímpicos e é apontado como um dos maiores nomes da história da canoagem.

"Foi um ótimo final de semana e um lugar especial para mim. Espero que eu tenha uma revanche no ano que vem aqui no Rio", disse Brendel com o filho de Isaquias no colo.