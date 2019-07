Isaquias Queiroz é ouro no C1 1.000m e fatura o bi da prova no Pan

Isaquias Queiroz conquistou nesta segunda-feira o bicampeonato da prova do C1 1.000 metros de canoagem nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Medalhista de ouro desse evento há quatro anos, em Toronto, o brasileiro confirmou o seu favoritismo ao completar a prova da em 3min47s631. Confira a agenda do dia no Pan.

Após concluir os primeiros 500m da prova na liderança, Isaquias ampliou a sua vantagem na parte final para o cubano Fernando Jorge, que foi o segundo colocado, a 0s943 do campeão. E o canadense Drew Hodges ficou na terceira posição, a distantes 10s23 do brasileiro.

Três vezes medalhista na Olimpíada do Rio, Isaquias passa a somar quatro medalhas na história do Pan. Em 2015, além do ouro no C1 1.000m, também venceu a prova do C1 200m e foi prata no C2 1.000m.

Com o triunfo desta segunda, Isaquias deixa para trás o susto e a decepção do ultimo sábado, quando a expectativa era grande para uma medalha de ouro dele com Erlon de Souza no C2 1.000m, mas, pouco antes da metade da prova, o seu companheiro teve um mal súbito e o barco parou.

BRONZE - Também nesta segunda-feira, Vagner Souta faturou a medalha de bronze na disputa do K1 1.000m no Pan. O brasileiro completou a prova em 3min35s960. Ficou atrás, assim, do argentino Agustin Vernice, que liderou disputa desde o começo e cravou 3min31s95, e do canadense Marshal Hughes, que havia terminado os primeiros 500 metros na sexta posição, mas garantiu o segundo lugar com 3min35s907.

Em 2015, Vagner Souta, de 28 anos, conquistou duas medalhas no Pan de Toronto, levando a prata no K4 1.000m e o bronze no K2 1.000m, resultado agora repetido em Lima.